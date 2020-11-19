НАПК в прошлом месяце внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров
В течение октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло сведения о 602 лицах в Реестр коррупционеров. Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАЗК.
В реестр внесли данные о 87 лиц, привлеченных к уголовной ответственности; 503 лиц, привлеченных к административной ответственности, 12 лиц, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторые уже привлекались к ответственности несколько раз.
К уголовной ответственности в прошлом месяце привлекли:
- 6 депутатов местных советов,
- 7 работников юридических лиц частного права (частных компаний),
- 6 работников юридических лиц публичного права (государственных компаний).
"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз)", - сказано в сообщении.
К административной ответственности привлекли:
- 252 депутатов местных советов;
- 23 должностных лиц органов местного самоуправления;
- 21 работника Национальной полиции.
Указано, что большинство случаев привлечения (479) произошли за несвоевременное декларирование.
Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 4217 нарушителей.