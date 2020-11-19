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19 ноября 2020, 14:44 7

НАПК в прошлом месяце внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров

19 ноября 2020, 14:44 7
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Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений
Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений
Фото из открытых источников
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В течение октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло сведения о 602 лицах в Реестр коррупционеров. Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

В реестр внесли данные о 87 лиц, привлеченных к уголовной ответственности; 503 лиц, привлеченных к административной ответственности, 12 лиц, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторые уже привлекались к ответственности несколько раз.

К уголовной ответственности в прошлом месяце привлекли:

  • 6 депутатов местных советов,
  • 7 работников юридических лиц частного права (частных компаний),
  • 6 работников юридических лиц публичного права (государственных компаний).

"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз)", - сказано в сообщении.

К административной ответственности привлекли:

  • 252 депутатов местных советов;
  • 23 должностных лиц органов местного самоуправления;
  • 21 работника Национальной полиции.

Указано, что большинство случаев привлечения (479) произошли за несвоевременное декларирование.

Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 4217 нарушителей.

Напомним, НАЗК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ.

Украина НАПК декларации коррупция реестр
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