Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

Сообщается, что на огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины".