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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"
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24 ноября 2020, 08:11 31

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"

24 ноября 2020, 08:11 31
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Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

Сообщается, что на огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины".

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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