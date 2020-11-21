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21 ноября 2020, 11:08 4

Центризбирком отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском

21 ноября 2020, 11:08 4
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Теперь ЦИК требует к 23 ноября назначить новые даты повторного голосования
Теперь ЦИК требует к 23 ноября назначить новые даты повторного голосования
Фото: flickr
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Центральная избирательная комиссия отменила постановления территориальных избирательных комиссий о назначении перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском, и требует к 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

ЦИК пришла к выводу, что предыдущие решения Бориспольского и Новгород-Северского ТИК нарушают положения избирательного кодекса в части назначения выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Повторные выборы мэра Борисполя сначала были назначены на 31 января 2021 года, а перевыборы мэра Новгород-Северского должны были состояться 17 января 2021 года.

Напомним, что 28 октября от COVID-19 скончался городской глава Борисполя Анатолий Федорчук, а 29 октября - глава Новгорода-Северского Олег Бондаренко.

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