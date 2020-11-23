КИУ зафиксировал существенные нарушения во время второго тура выборов мэров

Нарушения зафиксировали в Черкассах, Днепре, Ровно, Никополе и Бердянске

Нарушения зафиксировали в Черкассах, Днепре, Ровно, Никополе и Бердянске

Фото: из открытых источников

Во время второго тура выборов городских глав Комитет избирателей Украины зафиксировал существенные нарушения избирательного законодательства в Черкассах, Днепре, Ровно, Никополе и Бердянске.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник, 23 ноября.

В половине городов выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами, то есть мы имели честный и прозрачный избирательный процесс. Однако в пяти городах из одиннадцати наши наблюдатели отмечали использование технологий, которые являются составной механизмов подкупа избирателей", - сказал Кошель.

В частности, наблюдатели зафиксировали в этих городах массовое фотографирование избирательных бюллетеней, подвоз избирателей к участкам (в том числе на частных автомобилях, чтобы сделать это менее заметным) и так называемые "сетки" по подкупу избирателей.

Понятно, что там, где разница между кандидатами большая, небольшое точечное использование технологий подкупа не стало существенным фактором. Но на общем результате эта технология непосредственно сказалась", - сказал Кошель.

По мнению представителя организации, зафиксированные нарушения - это "вершина пирамиды".

"Мы говорим только о вершине пирамиды, только о невнимательных избирателях и те кабинки, где можно было проследить нарушения, но подавляющее большинство случаев остается в тени. Эта технология реально работает. Если в конце 90-х - начале 2000-х технология подкупа давала результативность 90%, сейчас она уменьшилась. Но именно фотографирование, подвоз, другие формы документирования волеизъявления дают возможность доводить ее почти до 100%", - отметил Кошель.

Напомним, 22 ноября состоялось повторное голосование на выборах мэра в 11 городах Украины.