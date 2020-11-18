"Зачем мне судебные иски": Уманский отказался назвать бенефициаров распила денег на "Большом строительстве"

Он считает, что на эти вопросы должны ответить правоохранители

Он считает, что на эти вопросы должны ответить правоохранители

Фото: из открытых источников

Экс-министр финансов и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский считает, что его задача в истории с распилом денег на "Большом строительстве" - показать, что есть проблема и обратить на нее внимание.

Как передает RegioNews, об этом Уманский заявил в интервью "Стране".

Моя задача - показать, что есть проблема, обратить на нее внимание. И уже обратили. Я общался с прокуратурой по этому поводу, предоставил им более детальную информацию. Начался кипиш. Подобный тому, какой был после скандала со "скрутками НДС", о которых я заговорил", - заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является основными выгодополучателями от этого распила, Уманский отметил: "Зачем мне судебные иски? Это не моя задача. Пусть правоохранители отвечают на эти вопросы".

По его информации, компании, которые сейчас выигрывают тендеры "Укравтодора" дальше попросту раздают субподряды.

Заходим на сайт Института "Укравтодора" и сравниваем цены по действующим контрактам этого года. Получаем разницу в ценах в среднем от 2 до 5 раз, а некоторые позиции – в 13 раз. Откаты выводятся как раз через материалы. И там много импорта: битумы, топливная группа - у нас нет таких мощностей", - отметил Уманский.

По мнению экс-министра, проверять траты "Укравтодора" должны Государственная аудиторская служба и Счетная палата. "Есть и контрольный Институт "Укравтодора". Но имеем что имеем. Представляете уровень распила денег? И все это на фоне того, что медикам зарплат не хватает, пенсионерам выплат не хватает...", - подытожил он.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.