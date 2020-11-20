Ночная битва билбордов в Харькове: победителем признали борд Кучера

На втором борде "царь" похож на вице-мэра Терехова

На втором борде "царь" похож на вице-мэра Терехова

Фото: из открытых источников

В ответ на билборд с карикатурой, которая появилась накануне в Харькове и, вероятно, намекала на действующего главу ОГА Алексея Кучера, неизвестные разместили другой борд с ответом уже "от Кучера".

Как передает RegioNews, фото билборда размещены в соцсетях.

Так, через час после размещения оригинального билборда с надписью "КУЧЕР - НА ВЫХОД" и подписью "Тренер", другие неизвестные рядом разместили два билборда с надписью "ВАШ ВЫХОД - НАШ ВХОД" и подписью "Кучер".

По мнению харьковчан, ответ неизвестных от имени Кучера более смешной и креативный, особенно учитывая тот факт, что на втором борде царь напоминает вице-мэра Харькова - Терехова.

Напомним, ранее в Харькове появились билборды с карикатурой, которая, вероятно, намекает на действующего главу ОГА Алексея Кучера.