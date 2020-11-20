В Харькове депутаты горсовета в старом составе соберутся на сессию
Они планируют рассмотреть вопросы бюджета и финансов
Они планируют рассмотреть вопросы бюджета и финансов
В Харькове 2 декабря состоится 38 сессия городского совета, распоряжения о ее проведении подписал секретарь городского совета, который временно исполняет обязанности городского головы Харькова Александр Новак.
Об этом сообщается на сайте мэрии Харькова, передает RegioNews.
Созвать 38 сессию Харьковского городского совета 7 созыва 2 декабря 2020 в 10:00", - говорится в сообщении.
На повестку дня сессии старого состава городского совета вынесен 21 вопрос, в том числе по бюджету Харьковской городской территориальной общины на 2021 год.
Также депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в сметы расходов и городских программ.
Напомним, Окружной суд Харькова отменил новый протокол городской ТИК по результатам выборов депутатов.
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