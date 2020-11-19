В "Слуге народа" отказались называть сумму средств, потраченную на "опрос Зеленского"

Партия не считает это публичной информацией

Партия не считает это публичной информацией

Фото: из открытых источников

В политической партии "Слуга народа" отказались предоставлять информацию о сумме средств, потраченной на проведение всенародного опроса Зеленского "5 вопросов от президента", который проходил 25 октября во время местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе партии на журналистский запрос "Украинской правды".

Так, в частности, в партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии. Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

Среди прочего, в партии сообщили, что данные расходы будут отражены в отчете партии за 4 квартал 2020 года.

Напомним, ОАСК вернул иск украинцу, который требовал отменить результаты "опрос Зеленского".