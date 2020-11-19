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19 ноября 2020, 13:04 205

В одной из школ Харьковщины вспышка кишечной инфекции - заболели 37 детей

19 ноября 2020, 13:04 205
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Причины возникновения инфекции устанавливаются
Причины возникновения инфекции устанавливаются
Фото: из открытых источников
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В городе Дергачи Харьковской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции - через два дня заболели 37 учеников лицея №3 города.

Как передает RegioNews, об этом рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота в комментарии "Укринформу".

Предварительный диагноз гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция. В данный момент все заболевшие лечатся амбулаторно, а учебное заведение работает. Сейчас причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются", - сказала Махота.

По ее данным, 18 ноября было 28 заболевших, на сегодня их уже 37. Среди учителей и персонала заболевших нет.

Отмечается, что в лицее проводятся заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Врачи обследуют больных и контактных лиц, проходит опрос и посещение домашних очагов, анализируется посещаемость заведения учащимися. Результаты лабораторных исследований будут известны через 5-7 суток.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе "Леони" в Коломые.

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