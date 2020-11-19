Языковой омбудсмен просит отменить решение о функционировании региональных языков

Закон о государственном языке вступил в силу летом 2019 года

Закон о государственном языке вступил в силу летом 2019 года

Фото из открытых источников

Языковой омбудсмен Тарас Креминь после выборов требует от некоторых местных советов отменить решение о функционировании региональных языков. Он также просит генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение на странице Facebook.

По его словам, несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей.

"Согласно закону (об обеспечении функционирования украинского языка как государственной, ред.), все органы власти и местного самоуправления должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу этим законом, обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие", - отметил Креминь.

Он также подчеркнул, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут делопроизводство на украинском языке - это прямое нарушение действующего закона.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к новоизбранных депутатов ряда местных советов относительно... Posted by Уполномоченный по защите государственного языка on Thursday, November 19, 2020

Закон о государственном языке вступил в силу летом 2019 года.

Напомним, в Украине планируют создать бесплатные курсы украинского языка.