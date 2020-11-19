В КСУ отрицают, что их работа заблокирована: когда судьи возобновят заседания

Находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ

Находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ

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В Конституционном суде Украины отрицают, что работу суда заблокирована. Суд возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КСУ. В суде отмечают, что по состоянию на сегодня зафиксированы отдельные диагностирование заболевания на COVID-19 у нескольких судей. "С целью недопущения распространения заболеваемости большинство судей Конституционного суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению", - указывают в КСУ. В суде обращают внимание, что, находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ. "Также подчеркиваем, что никаких письменных или устных уведомлений от судей Конституционного суда об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа Конституционного суда Украины будет возобновлена в полном объеме", - сказано в сообщении. Напомним, ранее Зеленский предложил Раде прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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