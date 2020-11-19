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19 ноября 2020, 16:39 3

В КСУ отрицают, что их работа заблокирована: когда судьи возобновят заседания

19 ноября 2020, 16:39 3
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Находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ
Находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ
Фото из открытых источников
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В Конституционном суде Украины отрицают, что работу суда заблокирована. Суд возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В суде отмечают, что по состоянию на сегодня зафиксированы отдельные диагностирование заболевания на COVID-19 у нескольких судей.

"С целью недопущения распространения заболеваемости большинство судей Конституционного суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению", - указывают в КСУ.

В суде обращают внимание, что, находясь в самоизоляции, судьи продолжают изучать и прорабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ.

"Также подчеркиваем, что никаких письменных или устных уведомлений от судей Конституционного суда об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа Конституционного суда Украины будет возобновлена в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский предложил Раде прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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