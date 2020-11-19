Гуманитарная подгруппа ТКГ провела срочное заседание: о чем договорились
Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными
Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными
Сегодня, 19 ноября, в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание Гуманитарной подгруппы Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ТКГ.
Отмечается, что на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в "Золотое" и "Счастье".
"К сожалению, несмотря на предложение Украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической политики подгрупп российская сторона отказались", - отметили в ТКГ.
Напомним, сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Причудливые альянсы Славянска: Лях, Придворов и фактор Штепы
Вилкул снялся: как на "малой родине" Зеленского подфартило ахметовскому "слуге"