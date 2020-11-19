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19 ноября 2020, 17:58 3

Гуманитарная подгруппа ТКГ провела срочное заседание: о чем договорились

19 ноября 2020, 17:58 3
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Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными
Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными
Фото из открытых источников
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Сегодня, 19 ноября, в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание Гуманитарной подгруппы Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ТКГ.

Отмечается, что на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в "Золотое" и "Счастье".

"К сожалению, несмотря на предложение Украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической политики подгрупп российская сторона отказались", - отметили в ТКГ.

Напомним, сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.

Донбасс Украина война ТКГ заседание
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