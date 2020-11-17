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17 ноября 2020, 17:37 26

ВАКС отменил свой первый приговор из-за скандального решения судей КСУ

17 ноября 2020, 17:37 26
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Приговор был отменен в связи с решением КСУ о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса
Приговор был отменен в связи с решением КСУ о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса
Рixabay
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Высший антикоррупционный суд отменил свой первый в истории обвинительный приговор. Приговор был отменен из-за решения Конституционного суда Украины относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе ВАКС.

Речь идет о приговоре в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся. Она была приговорена к штрафу в размере 51 тысячи гривен в октябре 2019 года за то, что отказалась подавать декларацию в электронной форме и подала ее в бумажной.

Во вторник, 17 ноября, Антикоррупционный суд по ходатайству судьи Посунся пересмотрел свой вердикт.

Приговор был отменен в связи с решением КСУ о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное е-декларирования. Именно по этой статье ранее была осуждена Посунся.

Напомним, НАПК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ.

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