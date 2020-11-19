Из-за решения КСУ был отменен второй приговор за обман в декларациях

Фигурант дела ранее признавал свою вину в суде

Фигурант дела ранее признавал свою вину в суде

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор за представление неверных данных в декларации из-за скандального решения Конституционного Суда.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Так, речь идет о деле директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

Ранее Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 тысячу гривен с запретом на три года управлять государственными предприятиями. Его признали виновным в не декларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тыс. евро, а также компании из Белиза.

Как сообщается, при этом сам Тымкив признал свою вину в суде.

Напомним, ранее благодаря решению КСУ суд закрыл еще одно дело против Труханова.