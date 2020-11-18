Романа Виктюка похоронят во Львове в семейном склепе на Лычаковском кладбище

Он умер от осложнений после заболевания COVID-19

Он умер от осложнений после заболевания COVID-19

Фото: из открытых источников

Об этом Радио Свобода сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, передает RegioNews.

По ее словам, Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья планирует выполнить его завещание. Семейную усыпальницу на Лычакове Виктюк приобрел ранее сам.

Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу будут транспортировать в родной город. Насколько мне известно, нет проблем по перевозке тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении", - сказала она.

О том, когда именно будет прощание и обряд погребения режиссера, родные не сообщат.

Напомним, 17 ноября на 85-м году жизни умер народный артист Украины Роман Виктюк.