Романа Виктюка похоронят во Львове в семейном склепе на Лычаковском кладбище
Режиссера Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.
Об этом Радио Свобода сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, передает RegioNews.
По ее словам, Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья планирует выполнить его завещание. Семейную усыпальницу на Лычакове Виктюк приобрел ранее сам.
Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу будут транспортировать в родной город. Насколько мне известно, нет проблем по перевозке тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении", - сказала она.
О том, когда именно будет прощание и обряд погребения режиссера, родные не сообщат.
Напомним, 17 ноября на 85-м году жизни умер народный артист Украины Роман Виктюк.