Романа Віктюка поховають у Львові у родинному склепі на Личаківському цвинтарі

Він помер від ускладнень після захворювання COVID-19

Він помер від ускладнень після захворювання COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Режисера Романа Віктюка поховають у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові.

Про це Радіо Свобода повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк, передає RegioNews.

За її словами, Віктюк заповів, щоб його поховали поруч із батьками, тому родина планує виконати його заповіт. Родинну усипальню на Личакові Віктюк придбав раніше сам.

Уже вирішується питання перевезення тіла у Львів. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло одразу транспортуватимуть у рідне місто. Наскільки мені відомо, немає проблем щодо перевезення тіла. Є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові, щоб прощання з режисером було у цьому закладі”, – сказала вона.

Про те, коли саме буде прощання і обряд поховання режисера, рідні не повідомлять.

Нагадаємо, 17 листопада на 85-му році життя помер народний артист України Роман Віктюк.