Четыре миллиона из местного бюджета присвоили в Киеве чиновники и предприниматели

Схему хищения средств коммунального учреждения придумала его руководительница

Схему хищения средств коммунального учреждения придумала его руководительница

Фото из открытых источников

Чиновники привлекали к проведению массовых мероприятий фиктивные фирмы, которым переводили средства за услуги – а потом делили эти деньги между собой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Киевские полицейские разоблачили группу лиц в завладении более 4 миллионами гривен местного бюджета.

По данным следствия, организовала "схему" по разворовыванию средств руководительница коммунального учреждения одного из департаментов Киевской горгосадминистрации. К этому она привлекла своего заместителя и физических лиц-предпринимателей. Те, в свою очередь, для участия в публичных закупках по организации и проведению культурно-массовых мероприятий привлекали подконтрольные им фирмы с признаками фиктивности.

Согласно договорам, средства выделялись на аренду оборудования и помещений, где якобы проводились мероприятия. За это в течение 2018-2019 годов на счета обществ перечислили более 4 млн грн. Далее деньги распределялись между всеми участниками "схемы".

Однако правоохранители выяснили, что в большинстве случаев использовалось оборудование коммунального учреждения или оно предоставлялось владельцами помещений, где и проходили мероприятия. При этом такие помещения в основном предоставлялись на безвозмездной основе, вместе с необходимым оборудованием. Кроме того, правоохранители установили факты, когда мероприятия вообще не проводились.

Четырем лицам сообщено о подозрении: действующей и бывшему должностным лицам коммунального учреждения КГГА и двум предпринимателям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье украли миллион бюджетных гривен на строительстве ЦНАПу.