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17 ноября 2020, 18:08 1

Перепись населения в Украине могут провести в 2023 году

17 ноября 2020, 18:08 1
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Подготовку начнут уже со следующего года
Подготовку начнут уже со следующего года
Фото из открытых источников
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Перепись украинского населения не отменяется, этот процесс предусмотрен в планах правительства. Такую информацию озвучил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Україна.

Сбор данных об украинцах планируют в 2023 году. Однако перед этим нужно провести подготовку, которую начнут уже со следующего года. Об этом сообщил Олег Немчинов.

Однако, чтобы провести перепись, нужно учесть два фактора – финансовый и эпидемический, ведь это довольно затратный процесс.

Эпидемическая составляющая заключается в том, что должно быть минимум 150 тыс. людей, которые должны осуществлять перепись.

Напомним, ранее сообщалось, что в Правительстве хотят пересчитать население Крыма и ОРДЛО с помощью спутника.

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