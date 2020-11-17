Перепись населения в Украине могут провести в 2023 году

Подготовку начнут уже со следующего года

Подготовку начнут уже со следующего года

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Перепись украинского населения не отменяется, этот процесс предусмотрен в планах правительства. Такую информацию озвучил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Україна.

Сбор данных об украинцах планируют в 2023 году. Однако перед этим нужно провести подготовку, которую начнут уже со следующего года. Об этом сообщил Олег Немчинов.

Однако, чтобы провести перепись, нужно учесть два фактора – финансовый и эпидемический, ведь это довольно затратный процесс.

Эпидемическая составляющая заключается в том, что должно быть минимум 150 тыс. людей, которые должны осуществлять перепись.

Напомним, ранее сообщалось, что в Правительстве хотят пересчитать население Крыма и ОРДЛО с помощью спутника.