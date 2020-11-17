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17 ноября 2020, 15:51 3

ЦИК зарегистрировала Гунько народным депутатом, он принес присягу нардепа

17 ноября 2020, 15:51 3
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гунько, который баллотировался по 208 округу в Черниговской области от "Слуги народа", народным депутатом.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Известно, что сегодня состоялось очередное заседание ЦИК, на котором Гунько зарегистрировали нардепом.

Во время заседания Верховной Рады сегодня, 17 ноября Анатолий Гунько принес присягу народного депутата Украины.

После присяги он написал заявление о вхождении в состав фракции "Слуга народа".

Напомним, ЦИК признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Чернигов Местные выборы ЦИК Верховная Рада депутат
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