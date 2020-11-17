На Ровенщине появился новый начальник полиции
Сегодня его представили коллективу
Сегодня его представили коллективу
Начальником Главного управления Национальной полиции в Ровенской области стал Алексей Камишанський. Сегодня его представили коллективу.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, пишет RegioNews.
По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, предыдущий начальник Валерий Самчук вынужден закончить службу по состоянию здоровья. После назначения Камишанський заявил, что эта должность является большой ответственностью.
"Со своей стороны сделаю все, что от меня зависит: сохранить те достижения, которые были достигнуты предыдущим руководством, развивать их и внедрить что-то новое для защиты жителей Ровенщины", - отметил он.
Напомним, Нацполицию обяжут выявлять незарегистрированные "евробляхи".
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