В Киеве под Радой произошли столкновения на митинге предпринимателей

Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов

Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов

Фото: РБК-Украина

В центре Киева во время масштабного протеста предпринимателей произошли столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

Так, представители движения SaveФОП не давали депутатам войти в парламент. Из-за этого Нацгвардия и Национальная полиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Кроме того, сообщается, что митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях.

Напомним, накануне в Минздраве посоветовали предпринимателям "идти работать в больницы" и "превращать проблемы в новые возможности". Это вызвало бурную реакцию пользователей в соцсетях.