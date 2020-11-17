В Киеве под Радой произошли столкновения на митинге предпринимателей
Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов
Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов
В центре Киева во время масштабного протеста предпринимателей произошли столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".
Так, представители движения SaveФОП не давали депутатам войти в парламент. Из-за этого Нацгвардия и Национальная полиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
Кроме того, сообщается, что митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях.
Напомним, накануне в Минздраве посоветовали предпринимателям "идти работать в больницы" и "превращать проблемы в новые возможности". Это вызвало бурную реакцию пользователей в соцсетях.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого