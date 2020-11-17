Муж генпрокурора Венедиктовой заработал на своем увольнении более 770 тысяч гривен

Спустя 10 дней после увольнения, он устроился обратно на свою должность

Спустя 10 дней после увольнения, он устроился обратно на свою должность

Фото: из открытых источников

Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник, который также является заместителем начальника департамента киберполиции получил 774 тысячи гривен финансовой помощи в связи с увольнением, а потом обратно устроился на работу.

Как передает RegioNews, об этом сообщается в расследовании Bihus.info.

Журналисты отмечают, что на увольнение и последующее восстановление в должности у Колесника ушло всего 10 дней.

При этом, при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно в 770 тысяч гривен.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты-расследователи, Денис Колесник в ноябре 2019 года был переведен в Киев и получил звание полковника. Это произошло вскоре после того, как его жена стала нардепом от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждал, что причин для увольнения генпрокурора Венедиктовой нет.