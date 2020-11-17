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17 ноября 2020, 11:36 1676

Муж генпрокурора Венедиктовой заработал на своем увольнении более 770 тысяч гривен

17 ноября 2020, 11:36 1676
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Спустя 10 дней после увольнения, он устроился обратно на свою должность
Спустя 10 дней после увольнения, он устроился обратно на свою должность
Фото: из открытых источников
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Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник, который также является заместителем начальника департамента киберполиции получил 774 тысячи гривен финансовой помощи в связи с увольнением, а потом обратно устроился на работу.

Как передает RegioNews, об этом сообщается в расследовании Bihus.info.

Журналисты отмечают, что на увольнение и последующее восстановление в должности у Колесника ушло всего 10 дней.

При этом, при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно в 770 тысяч гривен.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты-расследователи, Денис Колесник в ноябре 2019 года был переведен в Киев и получил звание полковника. Это произошло вскоре после того, как его жена стала нардепом от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждал, что причин для увольнения генпрокурора Венедиктовой нет.

увольнение деньги расследование генпрокурор Ирина Венедиктова
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