Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА
Сейчас специалисты устраняют неудобства
Сейчас специалисты устраняют неудобства
Сайт Николаевской областной государственной администрации взломали. Сейчас устраняют последствия от кибератаки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОГА в Facebook.
Николаевская облгосадминистрация просит прощение за технические неудобства.
"Сейчас проводятся работы по устранению последствий, установлении причин, причастных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
Николаевская ОГА информирует Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Николаевской...Posted by Николаевская областная государственная администрация on Tuesday, November 17, 2020
Напомним, на Виннитчине поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов.
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