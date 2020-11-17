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17 ноября 2020, 13:16 82

Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА

17 ноября 2020, 13:16 82
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Сейчас специалисты устраняют неудобства
Сейчас специалисты устраняют неудобства
Рixabay
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Сайт Николаевской областной государственной администрации взломали. Сейчас устраняют последствия от кибератаки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОГА в Facebook.

Николаевская облгосадминистрация просит прощение за технические неудобства.

"Сейчас проводятся работы по устранению последствий, установлении причин, причастных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Николаевская ОГА информирует Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Николаевской...

Posted by Николаевская областная государственная администрация on Tuesday, November 17, 2020

Напомним, на Виннитчине поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов.

Украина Николаевская ОГА хакеры ОГА сайт
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