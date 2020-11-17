Из Офиса Зеленского уволился руководитель Службы информполитики

Речь идет об Александре Курдиновиче

Речь идет об Александре Курдиновиче

Фото: Liga.net

Александр Курдинович, который руководил Службой по вопросам информационной политики Офиса президента, написал заявление об увольнении.

Как пишет RegioNews, об этом "Бабелю" рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Курдинович 16 ноября написал заявление об увольнении. Я ее подписал. Он перешел на другую работу", — сказал Подоляк.

В Курдиновиче он "не увидел достаточных компетенций".

Напомним, недавно стало известно, что Игорь Уманский увольняется из ОП.