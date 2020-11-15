В Полтаве зафиксировали провокации против кандидата в мэры от "Слуги народа"

Политические оппоненты Сергея Иващенко под видом его команды расклеивали агитки в многоэтажках

Политические оппоненты Сергея Иващенко под видом его команды расклеивали агитки в многоэтажках

Фото: пресс-служба политического штаба Сергея Иващенко

Накануне второго тура выборов городского головы Полтавы, оппоненты и фальсификаторы под видом «Команды Змин» Сергея Иващенко расклеивали листовки на подъездах многоэтажек.

Об этом сообщили в пресс-службе политического штаба Сергея Иващенко.

В ночь с 13 на 14 ноября политический штаб начал получать десятки фотографий с подобными провокациям. Листовки наклеили на двери домов в большом количестве и так, чтобы оторвать было максимально трудно.

Члены команды Сергея Иващенко также нашли разбросанные листовки во дворах и на лавочках. Поэтому представители "Команды Змин" 14 ноября выехали на уборку территорий после такого беспредела.

Сам Сергей Иващенко сообщил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы найти организаторов провокации.

Напомним, второй тур выборов мэра в Полтаве состоится 22 ноября. Соперником Сергея Иващенко будет бывший мэр Полтавы Александр Мамай.

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