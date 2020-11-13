Боевики на Донбассе до сих пор блокируют почти все пункты пропуска

Граждан пропускают только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое"

Граждан пропускают только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое"

Фото: dpsu.gov.ua

Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с 10 ноября, однако фактический пропуск людей осуществляется только на двух из них, остальные блокируют боевики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти открывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

В течении недели украинские пограничники оформили:

в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 821 человека, на выход - 1074 человека;

в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ТОТУ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;

в КПВВ "Золотое" - 3 человека и в КПВВ "Счастье" - 11 человек, выбывших в направлении временно оккупированной территории, были возвращены боевиками;

в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Также пограничники рассказали, что в течение недели на временно оккупированные территории Украины международные организации доставили гуманитарные грузы.

В частности, из КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они повезли продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские средства общим весом почти 324 тонн.

Напомним, боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ.