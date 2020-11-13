10:01  13 ноября
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
12:21  13 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
17:52  13 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2020, 16:57 299

Боевики на Донбассе до сих пор блокируют почти все пункты пропуска

13 ноября 2020, 16:57 299
Читайте також українською мовою
Граждан пропускают только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое"
Граждан пропускают только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое"
Фото: dpsu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с 10 ноября, однако фактический пропуск людей осуществляется только на двух из них, остальные блокируют боевики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти открывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

В течении недели украинские пограничники оформили:

  • в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 821 человека, на выход - 1074 человека;
  • в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ТОТУ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;
  • в КПВВ "Золотое" - 3 человека и в КПВВ "Счастье" - 11 человек, выбывших в направлении временно оккупированной территории, были возвращены боевиками;
  • в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Также пограничники рассказали, что в течение недели на временно оккупированные территории Украины международные организации доставили гуманитарные грузы.

В частности, из КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они повезли продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские средства общим весом почти 324 тонн.

Напомним, боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ.

КПВВ Донбасс Пункты пропуска боевики пограничники ООС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев
13 ноября 2020, 16:14
Власти Краматорска отказались вводить карантин выходного дня в городе
13 ноября 2020, 13:58
Боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ
13 ноября 2020, 13:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »