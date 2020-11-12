Вернуть домой к Рождеству: Украина в ТКГ призывает поскорее провести обмен пленными

Это бы стало признаком желания продолжать переговоры по другим вопросам

Это бы стало признаком желания продолжать переговоры по другим вопросам

Фото: из открытых источников

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация также считает очень важным провести до конца текущего года встречу на высшем уровне в нормандском формате.

Напомним, 10 ноября гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вине российской стороны не смогла добиться обсуждения вопроса обмена пленных и поиска без вести пропавших людей.