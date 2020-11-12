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12 ноября 2020, 16:56 19

КСУ обвинил НАПК в самоустранении от выполнения своих обязанностей

12 ноября 2020, 16:56 19
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Там заявили, что этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство
Там заявили, что этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство
Фото из открытых источников
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В Конституционном суде обвинили Национальное агентство по предотвращению коррупции в самоустранении от выполнения собственных обязанностей. Там заявили, что этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство.

Об этом говорится в заявлении Конституционного суда Украины, пишет RegioNews.

В КСУ отметили, что НАПК систематически прикрываются решением Конституционного суда от 27 октября, из-за чего постоянно нарушает антикоррупционное законодательство и самоустраняется от выполнения полномочий.

"Непонимание решения суда или его осознанное ошибочное трактование в результате приводит к негативным последствиям в целом. Поэтому подчеркиваем, что КСУ с ходатайством участника конституционного производства может объяснить порядок исполнения решения суда", - сообщили в суде.

В КСУ добавили, что "право на такое ходатайство имеют субъект представления, президент и глава парламента".

Напомним, ранее в НАПК сообщили, что скандальное решение КСУ усложнило процесс анализа финотчетов политических партий, поскольку НАПК потеряло право направлять запросы предприятий и физлиц.

суд НАПК Конституционный суд КСУ решение
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