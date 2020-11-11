Оккупанты на Донбассе не пропускают граждан через отдельные КПВВ

Сегодня все контрольные пункты въезда - выезда на линии разграничения начали свою работу

Сегодня все контрольные пункты въезда - выезда на линии разграничения начали свою работу

Фото из открытых источников

Боевики по состоянию на среду, 11 ноября, не пропускают граждан через отдельные КПВВ. Сегодня с 08:00 все контрольные пункты въезда - выезда на линии разграничения начали свою работу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти", - отмечается в сообщении.

При этом в КПВВ "Гнутовое", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии размежевания не прибывали.

"По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы оформили: в КПВВ "Станица Луганская" на въезд с временно оккупированной территории Украины - 131 человек, на выход - 66 человек; в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к ТОТУ оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств", - подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Оленевки".