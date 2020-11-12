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12 ноября 2020, 09:06 3

На Донбассе зафиксировали пребывание более 2 тысяч кадровых военных РФ

12 ноября 2020, 09:06 3
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Также там находится 40 единиц вооружения и военной техники России
Также там находится 40 единиц вооружения и военной техники России
Фото: из открытых источников
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Делегация Украины в ОБСЕ сообщила о нахождении на оккупированном Донбассе 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Как передает RegioNews, об этом шла речь во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности.

Согласно имеющейся информации, на данный момент во временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

В делегации Украины подчеркивают: все эти факты свидетельствуют о том, что Россия продолжает нарушать основные принципы ОБСЕ, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать свою объективную оценку.

Ранее сообщалось, что в течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.В результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих.

Донбасс ТКГ обстрел военная техника боевики война
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