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За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
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12 ноября 2020, 08:11 68

За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

12 ноября 2020, 08:11 68
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С начала текущих суток наблюдается тишина
С начала текущих суток наблюдается тишина
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного – применил миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. К сожалению, в результате этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенного реагирования на любые действия противника.

Напомним, сутками ранее оккупанты стреляли по нашим бойцах близ Водяного, в ВСУ - без потерь.

Донбасс ОРДЛО ООС обстрелы боевики ранение
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