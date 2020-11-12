За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

С начала текущих суток наблюдается тишина

С начала текущих суток наблюдается тишина

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного – применил миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. К сожалению, в результате этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенного реагирования на любые действия противника.

Напомним, сутками ранее оккупанты стреляли по нашим бойцах близ Водяного, в ВСУ - без потерь.