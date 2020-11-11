СБУ сообщила о подозрении главарю террористов "МГБ ДНР", который пытал украинских пленных
Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".
Находясь на "должности", злоумышленник давал указания относительно незаконных задержаний и заключения украинских граждан. Также он принимал участие в допросах пленных и пытках над ними", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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