СБУ сообщила о подозрении главарю террористов "МГБ ДНР", который пытал украинских пленных

Злоумышленник давал указания относительно незаконных задержаний и заключения украинских граждан

Злоумышленник давал указания относительно незаконных задержаний и заключения украинских граждан

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

Находясь на "должности", злоумышленник давал указания относительно незаконных задержаний и заключения украинских граждан. Также он принимал участие в допросах пленных и пытках над ними", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.