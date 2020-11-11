В Раду уже внесли 13 законопроектов, которые должны решить кризис с КСУ

В течение этой недели и в следующий понедельник будут рассмотрены все законопроекты

В течение этой недели и в следующий понедельник будут рассмотрены все законопроекты

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Об этом в среду, 11 ноября, сообщила заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, в частности, один из них является альтернативным к законопроекту председателя парламента Дмитрия Разумкова, а еще два - к документу президента Владимира Зеленского.

"По состоянию на вчера было 13 зарегистрированных законопроектов (основные и альтернативные), к президентскому подано два альтернативных (авторства Гончаренко и Дубинского), к законопроекту спикера только один альтернативный Дубинского. Последний вчера был рассмотрен на комитете по антикоррупционной политике и большинством членов комитета отклонен", - сказала Мошенец.

Она добавила, что в течение этой недели и в следующий понедельник будут рассмотрены все законопроекты.

По ее словам, один из судей КС в своем заключении отметил, что суд еще в 2015 году получил ходатайство от нардепов касательно конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и ст. 366-1 УК Украины. Тем не менее тогда у коллегии не нашлось времени, чтобы рассмотреть этот вопрос. 27 октября КС вынес решение по новому обращению депутатов.

"Конституционный судья обращает внимание на то, что очень странно, что эти два производства не объединили в одно и очень странно, что-то не рассматривалось до сих пор, а сейчас рассматривалось очень быстро. Интересно то, что очень многие люди перекликаются, являются одними и теми же депутатами (авторы представления, - ред.), которые были в восьмом созыве и есть сейчас в девятом. Я насчитала примерно порядка 14 точно", - сказала Мошенец.

Ранее была названа дата, когда Рада может рассмотреть законопроект Разумкова о КСУ.