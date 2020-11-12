Текст скандального решения КСУ был у Зеленского еще до публикации - представитель президента
Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский сообщил, что текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента вечером 27 октября - до его официальной публикации на сайте.
Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "Радио Свобода".
Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось. Мы понимали, что решение уже является необоснованным", - сказал он.
Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился вопрос о рассмотрении закона".
Представитель президента в КСУ лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.
Сказать, что президент был взбешен - это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", - сказал Вениславский.
Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.