Текст скандального решения КСУ был у Зеленского еще до публикации - представитель президента

"Поделились" текстом раньше строка отдельные судьи КСУ

"Поделились" текстом раньше строка отдельные судьи КСУ

Фото: из открытых источников

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский сообщил, что текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента вечером 27 октября - до его официальной публикации на сайте.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось. Мы понимали, что решение уже является необоснованным", - сказал он.

Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился вопрос о рассмотрении закона".

Представитель президента в КСУ лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.

Сказать, что президент был взбешен - это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", - сказал Вениславский.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.