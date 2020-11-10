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10 ноября 2020, 17:01 7

Стало известно, почему затягивается подсчет голосов на выборах

10 ноября 2020, 17:01 7
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Затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологий
Затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологий
Фото: из открытых источников
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Главной причиной затягивания подсчета голосов в некоторых общинах являются массовые обращения партий и кандидатов в суд с требованием обжалования результатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

По данным наблюдателей, часто такие жалобы не имеют достаточных обоснований.

Часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не являются надлежащим образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования", - говорится в заявлении КИУ.

По данным Комитета, до сих пор проблемным является установление результатов во Львове, Черновцах, Тернополе и Броварах. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевский, Волынский, Херсонский, Одесский областные советы.

Судебные обжалования имели место по установлению результатов выборов Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области. Вследствие нарушений избирательного законодательства ЦИК были досрочно прекращены полномочия Марганецкой ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области", - рассказали в Комитете избирателей.

В комитете считают, что затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологий и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов.

Напомним, в ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений.

Местные выборы голосование КИУ результат регионы ТИК
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