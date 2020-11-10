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10 ноября 2020, 16:59 35

Названа дата, когда Рада может рассмотреть законопроект Разумкова о КСУ

10 ноября 2020, 16:59 35
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Профильный комитет рекомендовал Раде принять документ за основу и в целом
Профильный комитет рекомендовал Раде принять документ за основу и в целом
Фото: Слуга народа / Facebook
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверное декларирование, отклонив при этом альтернативный к нему проект №4304-1.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция партии "Голос") по результатам заседания комитета, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно законопроекта спикера (№4304, – ред.), было предложено принять за основу и в целом. Но если зал определится доработать, что было бы вполне логичным, учитывая юридические неточности в формулировках, то надо идти по 116-й статье Регламента: дать возможность фактически переписать нормы", – отметил парламентарий.

Он добавил, что законопроект спикера может рассматриваться уже во вторник, 17 ноября,

В то же время он уточнил, что антикоррупционный комитет отклонил законопроект №4304-1, внесенный членом фракции "Слуга народа" Александром Дубинським как альтернативный проекту №4304, одним из соавторов которого выступления председатель ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее уже сообщалось о дате, когда на голосование в Раду вынесут закон о восстановлении е-декларирования.

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