После Нового года: "Слуги народа" решили отложить съезд партии
Причиной стали довыборы в Раду
Причиной стали довыборы в Раду
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что проведение съезда пропрезидентской партии запланировано в январе 2021 года.
Как передает RegioNews, об этом шла речь на брифинге во вторник 10 ноября.
Примерно в январе съезд. Почему? Потому что впереди у нас довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, два - почти точно", - сообщил он.
Корниенко также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.
Напомним, ранее он заявил о том, что партия выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов.
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