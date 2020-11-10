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10 ноября 2020, 13:01 4

После Нового года: "Слуги народа" решили отложить съезд партии

10 ноября 2020, 13:01 4
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Причиной стали довыборы в Раду
Причиной стали довыборы в Раду
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что проведение съезда пропрезидентской партии запланировано в январе 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом шла речь на брифинге во вторник 10 ноября.

Примерно в январе съезд. Почему? Потому что впереди у нас довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, два - почти точно", - сообщил он.

Корниенко также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.

Напомним, ранее он заявил о том, что партия выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов.

выборы ВР Слуга народа партия Александр Корниенко
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