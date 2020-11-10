После Нового года: "Слуги народа" решили отложить съезд партии

Причиной стали довыборы в Раду

Причиной стали довыборы в Раду

Фото: из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что проведение съезда пропрезидентской партии запланировано в январе 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом шла речь на брифинге во вторник 10 ноября.

Примерно в январе съезд. Почему? Потому что впереди у нас довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, два - почти точно", - сообщил он.

Корниенко также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.

Напомним, ранее он заявил о том, что партия выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов.