В Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов

Открыто уголовное производство

Открыто уголовное производство

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, во время мониторинга СМИ, на одном из сайтов была обнаружена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК о шестерых кандидатах в областной совет.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве у кандидата от ОПЗЖ отбирали голоса в пользу однопартийца.