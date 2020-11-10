В Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов
Полиция Николаевской области начала расследование о возможных фактах фальсификации результатов голосования.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
Так, во время мониторинга СМИ, на одном из сайтов была обнаружена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК о шестерых кандидатах в областной совет.
Следователи по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений)
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве у кандидата от ОПЗЖ отбирали голоса в пользу однопартийца.