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10 ноября 2020, 09:24 163

В Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов

10 ноября 2020, 09:24 163
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Открыто уголовное производство
Открыто уголовное производство
Фото: из открытых источников
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Полиция Николаевской области начала расследование о возможных фактах фальсификации результатов голосования. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, во время мониторинга СМИ, на одном из сайтов была обнаружена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК о шестерых кандидатах в областной совет.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве у кандидата от ОПЗЖ отбирали голоса в пользу однопартийца.

выборы полиция голосование Кандидат фальсификации выборов протокол
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