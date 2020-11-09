На Сумщине разоблачили чиновников на незаконной вырубке леса

Сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти один миллион гривен

Сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти один миллион гривен

Фото: СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и реализации их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, которые давали право на проведение повторных санитарных вырубок", - сообщили оперативники.

Во время следственных действий, в частности обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов, правоохранители изъяли документацию, которая содержит доказательства противоправных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей агролесхоза сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к созданию противоправного механизма.

Напомним, на Винниччине чиновники военного лесхоза незаконно продали древесины на 260 тысяч гривен.