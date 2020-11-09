В СНБО рассказали, совершались ли на Украину целенаправленные кибератаки во время выборов

Во время выборов целенаправленных массовых атак не зафиксировано

Во время выборов целенаправленных массовых атак не зафиксировано

Рixabay

Целенаправленных массовых кибератак во время проведения местных выборов в Украине зафиксировано не было.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, отвечая на вопросы происходили ли кибератаки на ЦИК во время местных выборов, пишет RegioNews.

"Во время выборов целенаправленных массовых атак не зафиксировано. Мы сегодня также продолжаем анализ и мониторинг таких возможных попыток, и их, к счастью, не фиксируется и потенциально мы не прогнозируем", - отметил он.

Демедюк отметил, что это, возможно, связано с тем, что в разных регионах происходит подсчет основной и завершающий этап происходит на территории, где эти территории не входят в единую информационную систему ЦИК.

"Поэтому я думаю, что это с этим связано. Но внешний периметр нашего государства мы также отслеживаем, спецслужб других государств, в частности, страны агрессора, мы не фиксируем", - сообщил Демедюк.

Напомним, в этом году СБУ нейтрализовала 460 кибератак на госорганы и важные объекты инфраструктуры.