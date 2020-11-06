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06 ноября 2020, 14:16 306

Взрыв газовой станции под Харьковом: полиция назначила 10 экспертиз

06 ноября 2020, 14:16 306
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Уже опросили всех пострадавших
Уже опросили всех пострадавших
Фото: Нацполиция
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В рамках досудебного расследования следователи полиции опросили всех семерых потерпевших и назначили 10 судебно-медицинских экспертиз и комплексную экспертизу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Назначено 10 судебно-медицинских экспертиз и комплексная экспертиза (взрыво-техническая, пожарно-техническая и инженерно-техническая экспертиза по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности)", - говорится в сообщении.

Пока правоохранители не озвучивают никаких версий того, что именно могло привести к взрыву. Расследование продолжается в рамках открытого производства по ст. 273 ч. 2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, что 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО "Харьковгаз" на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.

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