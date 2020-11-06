КСУ не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве - Разумков

Действия суда сильно разбалансировали вертикаль антикоррупционной работы

Действия суда сильно разбалансировали вертикаль антикоррупционной работы

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Конституционный Суд Украины не дал Верховной Раде достаточно времени, чтобы исправить те ошибки, которые, по мнению судей, парламент допустил в пакете антикоррупционных законов.

Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть", передает RegioNews.

Главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе, является то, что Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить те ошибки, которые, по его мнению, были сделаны. Это произошло ... с нарушением регламента работы Конституционного суда, ведь информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо", - рассказал Разумков.

Он добавил, что Украина должна "двигаться так, чтобы это не разрушило систему, не нанесло серьезные удары по национальной безопасности Украины и не разрушило европейское направление".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.