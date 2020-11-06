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06 листопада 2020, 09:06 112

КСУ не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві - Разумков

06 листопада 2020, 09:06 112
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Дії суду сильно розбалансували вертикаль антикорупційної роботи
Дії суду сильно розбалансували вертикаль антикорупційної роботи
Фото: з відкритих джерел
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Конституційний Суд України не дав Верховній Раді достатньо часу, щоб виправити ті помилки, яких, на думку суддів, парламент припустився в пакеті антикорупційних законів.

Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу", передає RegioNews.

Головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс у суспільстві, є те, що Конституційний Суд не дав часу Верховній Раді виправити ті помилки, які, на його думку, були зроблені. Це сталося ... з порушенням регламенту роботи Конституційного Суду, адже інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно", - розповів Разумков.

Він додав, що Україна повинна "рухатись так, щоб це не зруйнувало систему, не завдало серйозних ударів по національній безпеці України і не зруйнувало європейський напрямок".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

ВР спікер КСУ Дмитро Разумков парламент
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