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05 ноября 2020, 17:27 6

Решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ - Шмыгаль

05 ноября 2020, 17:27 6
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Премьер-министр исключает проблемы с МВФ из-за решения Конституционного суда
Премьер-министр исключает проблемы с МВФ из-за решения Конституционного суда
Фото: Кабмин
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Ситуация вокруг скандальных решений Конституционного суда и отмены им антикоррупционного законодательства не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Об этом во время общения с журналистами сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, Международный Валютный Фонд обеспокоен этой ситуацией, однако этот кризис не скажется на выполнении Украиной программы Фонда.

Он подчеркнул, что МВФ понимает реформаторские устремления Украины, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится.

Это четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал Шмыгаль.

Напомним, премьер прогнозирует 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки до конца года.

МВФ Конституционный суд Денис Шмыгаль заявление Кабмин
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