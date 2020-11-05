Закон Зеленского о судебной реформе отправили на доработку
Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которую Конституционный Суд признал несоответствующей Основному закону. Закон предлагает отменить сокращение числа судей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Нардепы отправили законопроект на повторное первое чтение. За это решение проголосовали 239 парламентариев.
Известно, что еще ранее КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно:
- ликвидацию Верховного суда Украины;
- изменение количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;
- статус и организацию деятельности органов судейского управления - Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- деятельность комиссии по вопросам добросовестности и этики;
- процедуру осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.
В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.
Законопроект №3711 президента предлагает устранить все эти проблемы.
Напомним, сегодня Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года.