Закон Зеленского о судебной реформе отправили на доработку

Речь идет об отправке на доработку на повторное первое чтение

Речь идет об отправке на доработку на повторное первое чтение

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Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которую Конституционный Суд признал несоответствующей Основному закону. Закон предлагает отменить сокращение числа судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Нардепы отправили законопроект на повторное первое чтение. За это решение проголосовали 239 парламентариев.

Известно, что еще ранее КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно:

ликвидацию Верховного суда Украины;

изменение количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;

статус и организацию деятельности органов судейского управления - Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

деятельность комиссии по вопросам добросовестности и этики;

процедуру осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.

Законопроект №3711 президента предлагает устранить все эти проблемы.

Напомним, сегодня Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года.