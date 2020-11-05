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05 ноября 2020, 14:55 3

Закон Зеленского о судебной реформе отправили на доработку

05 ноября 2020, 14:55 3
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Речь идет об отправке на доработку на повторное первое чтение
Речь идет об отправке на доработку на повторное первое чтение
Фото из открытых источников
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Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которую Конституционный Суд признал несоответствующей Основному закону. Закон предлагает отменить сокращение числа судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Нардепы отправили законопроект на повторное первое чтение. За это решение проголосовали 239 парламентариев.

Известно, что еще ранее КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно:

  • ликвидацию Верховного суда Украины;
  • изменение количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;
  • статус и организацию деятельности органов судейского управления - Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • деятельность комиссии по вопросам добросовестности и этики;
  • процедуру осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.

Законопроект №3711 президента предлагает устранить все эти проблемы.

Напомним, сегодня Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года.

суд закон Конституционный суд президент КСУ
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