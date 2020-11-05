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05 ноября 2020, 14:33 2

В ГП "Антонов" появился новый руководитель

05 ноября 2020, 14:33 2
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Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию
Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию
Фото из открытых источников
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Новым и.о. гендиректора ГП "Антонов" стал Сергей Бычков, который ранее занимал должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Известно, что Бычкова 5 ноября как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь.

Отмечается, что Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября.

По словам Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и его модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).

Напомним, помещение ГП "Антонов" передали Антикоррупционному суду.

Украина назначение Укроборонпром предприятие должность
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