В ГП "Антонов" появился новый руководитель

Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию

Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию

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Новым и.о. гендиректора ГП "Антонов" стал Сергей Бычков, который ранее занимал должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина" Известно, что Бычкова 5 ноября как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь. Отмечается, что Александр Лось, который возглавлял "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября. По словам Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и его модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн). Напомним, помещение ГП "Антонов" передали Антикоррупционному суду.

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