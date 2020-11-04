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04 ноября 2020, 16:57 52

Рада "забраковала" законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП

04 ноября 2020, 16:57 52
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Документ направили на повторное первое чтение
Документ направили на повторное первое чтение
Фото из открытых источников
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Верховная Рада не приняла за основу законопроект, который предусматривает отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

За принятие документа за основу проголосовали 212 нардепов при 226 необходимых, информирует RegioNews.

"Я благодарен руководителям фракций, депутатских групп за это взвешенное решение, потому что сейчас, в условиях сокращения госбюджета, сокращение экономики и снижения налоговых платежей и возможностей для бизнеса в условиях пандемии COVID мы не можем делать тотальную фискализацию и заставлять устанавливать РРО", - сказал перед голосованием заместитель главы налогового комитета ВР Александр Дубинский.

За направление законопроекта в комитет на подготовку на повторное первое чтение проголосовали 254 нардепа.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что в Украине отсрочат введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года.

Украина закон Верховная Рада законопроект парламент
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