Кандидаты от "Слуги народа" победили на мэрских выборах в Каховке и Новой Каховке

В Каховке за пост городского главы соревновались 13 кандидатов, а в Новой Каховке - 4

В Каховке за пост городского главы соревновались 13 кандидатов, а в Новой Каховке - 4

Фото: flickr

На Херсонщине на выборах городских глав Каховки и Новой Каховки победили кандидаты от партии «Слуга народа» - Виталий Немерець и Владимир Коваленко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В гонке за должность городского главы города Каховка победил кандидат от партии "Слуга народа" Виталий Немерець.

По данным протокола Каховской ТИК о результатах голосования, он получил 24,34% голосов избирателей. Его ближайший соперник – действующий городской глава Каховки Андрей Дяченко (политическая партия "Пропозиция") занял второе место, набрав 17,69% голосов.

В целом в Каховке за пост городского главы соревновались 13 кандидатов.

В Новой Каховке за кресло городского главы соревновались 4 кандидата. Победил с результатом 60,15% голосов действующий мэр города Владимир Коваленко. Он также выдвигался от партии "Слуга народа".

"Имею 60,15%, побеждаю в четвертый раз, кстати. С 2002 года по 2005 я был секретарем городского совета, затем осуществлял полномочия городского главы, а с 2006 года – это уже четвертый срок", - отметил Владимир Коваленко в разговоре с корреспондентом "Укринформа".

Сейчас уже идет процесс переговоров для формирования большинства в городском совете, отметил городской голова. Коваленко добавил, что считает себя "завхозом", а не политиком, политические вопросы – это не к городскому совету, его полномочия – "хозяйственная деятельность в законодательном поле (финансы, земля и имущество)".

"И исполнительная ветвь власти будет выполнять все так, чтобы Новая Каховка менялась к лучшему, как и в прошлые годы", - отметил Коваленко.

Напомним, уже установлены результаты выборов в 406 местных советах Украины.