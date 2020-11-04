Госпотребслужба и Госрыбагентство получили руководителей - решение Кабмина

Во время заседания Правительство осуществило ряд кадровых назначений

Во время заседания Правительство осуществило ряд кадровых назначений

Фото: Кабмин

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Он рассказал, что решением Правительства на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей была назначена Владислава Магалецкая.

В 2010-2014 годах она занимала должность заместителя гендиректора одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Мрия", а с 2014 по 2016 год работала заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции. В 2016 г. Магалецкая была советником председателя Минагропрода и входила в Национальный совет реформ.

Также Кабмин назначил председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Шишман. Ее кандидатуру согласовали на заседании правительства 30 сентября.

Ранее Шишман работала заместителем председателя Общественного совета при Госрыбагентстве.

Напомним, кадровые изменения: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей.