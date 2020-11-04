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04 листопада 2020, 16:56 34

Держспоживслужба та Держрибагентство отримали керівників - рішення Кабміну

04 листопада 2020, 16:56 34
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Під час засідання Уряд здійснив ряд кадрових призначень
Під час засідання Уряд здійснив ряд кадрових призначень
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів України під час засідання 4 листопада призначив голів Держпродспоживслужби та Держрибагентства.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Він розповів, що рішенням Уряду на посаду голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів була призначена Владислава Магалецька.

У 2010-2014 роках вона обіймала посаду заступника гендиректора одного з найбільших агрохолдингів України "Мрія”, а з 2014 по 2016 рік працювала заступником міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року Магалецька була радником голови Мінагропроду і входила до Національної ради реформ.

Також Кабмін призначив головою Державного агентства рибного господарства Ганну Шишман. Її кандидатуру погодили на засіданні Уряду 30 вересня.

Раніше Шишман працювала заступником голови Громадської ради при Держрибагентстві.

Нагадаємо, кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей.

Держпродпотребслужба Кабмін призначення керівник засідання
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